"Шахтар" поступився "Баварії" в Юнацькій лізі УЄФА
Донецький "Шахтар" U-19 поступився ровесникам з мюнхенської "Баварії" у 6-му турі основного раунду Юнацької ліги УЄФА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Юнацька ліга УЄФА, загальний етап, 6-й тур
"Шахтар" U-19 – "Баварія" U-19 – 0:2
Голи: Скотт 38, Унзельд, 80
Юнаки "Шахтаря", які вже завоювали путівку в плей-офф турніру, билися з однолітками з "Баварії" за кращу позицію в підсумковій таблиці.
Донеччани перед дуеллю з мюнхенцями мали у своєму доробку 10 очок і восьму сходинку. Натомість баварці з 7-ма пунктами йшли 22-ми. Але щільність у таблиці така, що одна гра може багато чого змінити.
На жаль, поразка в очному поєдинку змусила "шахтарів" пропустити "Баварію" вперед. Причому, якби українська команда поступилась мінімально, цього б не сталося. Вирішальним став другий гол німецьких футболістів, який вони забили наприкінці матчу.
Загалом підопічні Олексія Бєліка показали гідну гру й мали чимало нагод, щоб відзначитись. Однак мюнхенці втримали ворота на замку, а у відповідь шокували українців двома голами. В середині першого тайму забив Скотт, а за десять хвилин до фінального свистка Унзельд встановив остаточний результат.
Тепер у "Шахтаря" і "Баварії" по 10 очок. Але у мюнхенців краща різниця забитих та пропущених м'ячів. Тому вони перебувають на 9-й сходинці, випереджаючи "гірників".
JAAAA! Wir gewinnen unser letztes Pflichtspiel des Jahres und stehen in der K.o.-Phase der #UYL!#FCBU19 #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/msFpSMP58e— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) December 10, 2024
Раніше підготували прогноз на матч "Шахтар" – "Баварія" в Лізі чемпіонів.
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