"Шахтар" поступився "Баварії" в Юнацькій лізі УЄФА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Юнацька ліга УЄФА, загальний етап, 6-й тур

"Шахтар" U-19 – "Баварія" U-19 – 0:2

Голи: Скотт 38, Унзельд, 80

Юнаки "Шахтаря", які вже завоювали путівку в плей-офф турніру, билися з однолітками з "Баварії" за кращу позицію в підсумковій таблиці.

Донеччани перед дуеллю з мюнхенцями мали у своєму доробку 10 очок і восьму сходинку. Натомість баварці з 7-ма пунктами йшли 22-ми. Але щільність у таблиці така, що одна гра може багато чого змінити.

На жаль, поразка в очному поєдинку змусила "шахтарів" пропустити "Баварію" вперед. Причому, якби українська команда поступилась мінімально, цього б не сталося. Вирішальним став другий гол німецьких футболістів, який вони забили наприкінці матчу.

Загалом підопічні Олексія Бєліка показали гідну гру й мали чимало нагод, щоб відзначитись. Однак мюнхенці втримали ворота на замку, а у відповідь шокували українців двома голами. В середині першого тайму забив Скотт, а за десять хвилин до фінального свистка Унзельд встановив остаточний результат.

Тепер у "Шахтаря" і "Баварії" по 10 очок. Але у мюнхенців краща різниця забитих та пропущених м'ячів. Тому вони перебувають на 9-й сходинці, випереджаючи "гірників".