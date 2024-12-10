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"Шахтар" поступився "Баварії" в Юнацькій лізі УЄФА

Гельзенкірхен, Вівторок 10 грудня 2024 15:46
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"Шахтар" поступився "Баварії" в Юнацькій лізі УЄФА Фото: "Шахтар" - "Баварія" в Юнацькій лізі УЄФА (x.com/fcbayerncampus)
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" U-19 поступився ровесникам з мюнхенської "Баварії" у 6-му турі основного раунду Юнацької ліги УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Юнацька ліга УЄФА, загальний етап, 6-й тур

"Шахтар" U-19 – "Баварія" U-19 – 0:2

Голи: Скотт 38, Унзельд, 80

Юнаки "Шахтаря", які вже завоювали путівку в плей-офф турніру, билися з однолітками з "Баварії" за кращу позицію в підсумковій таблиці.

Донеччани перед дуеллю з мюнхенцями мали у своєму доробку 10 очок і восьму сходинку. Натомість баварці з 7-ма пунктами йшли 22-ми. Але щільність у таблиці така, що одна гра може багато чого змінити.

На жаль, поразка в очному поєдинку змусила "шахтарів" пропустити "Баварію" вперед. Причому, якби українська команда поступилась мінімально, цього б не сталося. Вирішальним став другий гол німецьких футболістів, який вони забили наприкінці матчу.

Загалом підопічні Олексія Бєліка показали гідну гру й мали чимало нагод, щоб відзначитись. Однак мюнхенці втримали ворота на замку, а у відповідь шокували українців двома голами. В середині першого тайму забив Скотт, а за десять хвилин до фінального свистка Унзельд встановив остаточний результат.

Тепер у "Шахтаря" і "Баварії" по 10 очок. Але у мюнхенців краща різниця забитих та пропущених м'ячів. Тому вони перебувають на 9-й сходинці, випереджаючи "гірників".

Раніше підготували прогноз на матч "Шахтар" – "Баварія" в Лізі чемпіонів.

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