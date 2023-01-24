"Шахтар" подасть позов на FIFA до Федерального суду Швейцарії

Футбольний клуб "Шахтар" звернеться до Федерального суду Швейцарії та Європейської комісії у боротьбі за отримання економічної компенсації за збитки, заподіяні діями Надзвичайного протоколу FIFA через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора клубу Сергія Палкіна.

Минулого року FIFA вирішила призупинити контракти футболістів та тренерів української ліги, щоб вони могли продовжити свою спортивну діяльність в інших країнах, що, за словами Палкіна, завдало колосальних збитків українському футболу.

"Наші збитки становлять 40 мільйонів до червня 2023 року, але якщо FIFA продовжить правило ще на рік, ми матимемо збитки в розмірі 70 мільйонів. У деяких гравців закінчаться контракти, і збитки зростуть", - сказав генеральний директор "Шахтаря".

Позов про компенсацію, поданий до Спортивного арбітражного суду Лозанни, було відхилено 13 січня.

"Ми не задоволені рішенням CAS і збираємося подати апеляцію. Ми звернемося до швейцарського федерального суду, Європейської комісії, тому що вважаємо, що ФІФА порушила антимонопольне законодавство", - сказав Палкін.

Палкін висловив готовність "змінити систему", яка, на його думку, "дуже лояльна" до FIFA у цих юридичних питаннях.

"Ми також зустрінемося з ECA (Європейською асоціацією клубів) для створення низки документів, які змінять систему, що дозволить нам виграти судові процеси із FIFA", - сказав він.

Нагадаємо, після рекордного для України трансферу Михайла Мудрика в "Челсі" президент "Шахтаря" вирішив пожертвувати 25 мільйонів доларів на допомогу захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих військовослужбовців у рамках проекту "Серце Азовсталі".