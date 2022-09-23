"Шахтар" підсилився лідером "Зорі"
Український півзахисник Єгор Назарина змінив луганську "Зорю" на донецький "Шахтар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
25-річний хавбек приєднався до лав "гірників". На юнацькому рівні він виступав у складі київського "Динамо".
Назарина уклав із "Шахтарем" контракт на 5 років. За вітчизняний гранд українець гратиме під 29-м номером. Сума трансферу наразі залишається невідомою.
На професіональному рівні Назарина дебютував наприкінці сезону 2016/17 у кольорах "Дніпра". Взимку 2018-го він перебрався до бельгійського "Антверпена", але закріпитися в Лізі Жупіле не зумів. Зрештою, повернувся до України, де захищав кольори львівських "Карпат" і "Зорі".
Усього в рамках УПЛ Єгор Назарина провів 58 матчів, у яких забив 7 м'ячів і віддав 5 результативних передач. Раніше виступав у юнацьких і молодіжної збірних України.
Єгор Назарина – гравець «Шахтаря»! Ласкаво просимо!
До слова, напередодні "Динамо" оформило трансфер хавбека Лонвейка з чемпіонату Данії.
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