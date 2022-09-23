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"Шахтер" усилился лидером "Зари"

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Пятница 23 сентября 2022 10:22
"Шахтер" усилился лидером "Зари" Фото: Егор Назарина примерил футболку "Шахтера" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинский полузащитник Егор Назарина сменил луганскую "Зарю" на донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний хавбек присоединился к рядам "горняков". На юношеском уровне он выступал в составе киевского "Динамо".

Назарина заключил с "Шахтером" контракт на 5 лет. В отечественном гранде украинец будет играть под 29-м номером. Сумма трансфера пока остается неизвестной.

На профессиональном уровне Назарина дебютировал в конце сезона 2016/17 в цветах "Днепра". Зимой 2018-го он перебрался в бельгийский "Антверпен", но закрепиться в Лиге Жупиле не сумел. В конце концов вернулся в Украину, где защищал цвета львовских "Карпат" и "Зари".

Всего в рамках УПЛ Егор Назарина провел 58 матчей, забив 7 мячей и отдал 5 результативных передач. Раньше выступал в юношеских и молодежных сборных Украины.

К слову, накануне "Динамо" оформило трансфер хавбека Лонвейка из чемпионата Дании.

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