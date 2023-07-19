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"Шахтар" підписав скандального бразильця, – агент

Фото: Педрінью Азеведо переїде до України (uol.com.br)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" узгодив перехід оборонця Педрінью Азеведо, відомого за виступами в складі бразильського "Атлетіко Паранаенсе".

Про це заявив агент Бруну Феррейра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram посередника.

21-річний фланговий виконавець став другим літнім новачком "гірників". Раніше чемпіон України оформив перехід еквадорця Деніля Кастільйо.

"Черговий крок у його кар'єрі, ще один виклик, тож ми бажаємо успіхів "Шахтарю". До зустрічі в Лізі чемпіонів!" – написав агент бразильця Феррейра.

До лав вітчизняного гранда Педрінью Азеведо безкоштовно. У травні він став вільним агентом. "Атлетіко Паранаенсе" розірвав контракт із оборонцем через підозри в співучасті в організації договірних матчів.

Головним підозрюваним у справі щодо ігор "на контору" став хавбек Браян Гарсія. Він нібито навмисне отримав жовту картку та заробив 80 тисяч реалів. Ім'я Педрінью фігурувало під час допитів, але після бесіди з правоохоронцями питання до бразильця відпали.

До слова, напередодні "Шахтар" зазнав розгромної поразки від "Аякса" в контрольному матчі.

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