"Шахтар" переграв "Ренн" у плей-офф Ліги Європи: дует українців замінив Мудрика

Ліга Європи, плей-офф, перші матчі

"Шахтар" – "Ренн" – 2:1

Голи: Криськів, 11, Бондаренко, 45+1 (пенальті) – Токо Екамбі, 59

У дебюті "гірники" захопили ініціативу та кілька разів спробували організувати небезпеку біля воріт Манданда. За іронією долі це вдалося, коли бретонці якраз перехопили нитки гри. На 11-й хвилині Михайліченко після провалу оборони ввірвався до штрафного й пробив, а після сейву кіпера на добиванні зіграв Криськів.

Забитий м'яч трохи заспокоїв матч. До кінця першої третини поєдинку команди лише обмінялися ударами зі середньої дистанції. Але постріли вінгера "Ренна" Доку та форварда "Шахтаря" Траоре пройшли вище воріт. А згодом Бондаренко подарував м'яч суперникам, але Трубін підстрахував партнера сейвом.

Реабілітувався ж хавбек "гірників" перед перервою. Допоміг йому Конопля, який увірвався до штрафного майданчика гостей і заробив пенальті, спровокувавши Угочукву на фол. До позначки підійшов Бондаренко й не без везіння переграв Манданда – 2:0!

На старті другої половини команди обмінялися моментами. Ось Зубков змістився з правого флангу до центру та пробив у дальній кут, але м'яч пройшов поруч зі стійкою. Натомість гарматний удар Буріжо метрів із 20-ти парирував Трубін.

Та на 59-й хвилині не врятував і він. Доку від лівого краю штрафного подав на дальню стійку, де Токо Екамбі головою спрямував м'яч у сітку воріт. Зірка "Ренна" в гольовій ситуації перебував там на самоті...

Відразу гра стала цікавішою. На ще один удар Екамбі (в руки Трубіна) "Шахтар" відповів напівнагодою Степаненка – ветеран головою пробив над воротами після навісу Судакова. Згодом Зубков знову намагався поцілити в дальній кут, та м'яч розминувся зі стійкою.

Трохи збила темп поєдинку серія замін від обох тренерів. Інтерес уболівальників до подій на полі відновив Сікан. На 82-й хвилині молодий форвард намагався з гострого кута відправити м'яч у порожні ворота – Омарі у найвідповідальніший момент заблокував спробу українця.

Зрештою, змінити цифри на табло варшавського стадіону суперники так і не змогли. "Шахтар" здобув перемогу, але "Ренн" зберіг шанси на загальний успіх. Матч-відповідь – 23 лютого.