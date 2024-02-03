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"Шахтар" оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи: обидва новачки в складі

Фото: "Гірники" на тренувальних зборах у Туреччині (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" за два тижні до перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА 2023/24 оприлюднив перелік футболістів для участі в турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Керманич "гірників" Маріно Пушіч заявив 30 виконавців. До переліку гравців потрапили й два зимові новобранці команди – півзахисник Марлон Гомес і вінгер Кевін.

До заявки повернувся форвард Лассіна Траоре. Він пропустив осінню частину сезону через важку травму та відновив тренування взимку. Шанс проявити себе в першій команді матиме лідер юнацької команди "Шахтаря" Віктор Цуканов.

Заявка "Шахтаря" на плей-офф Ліги Європи 2023/24:

Воротарі: Рудько, Різник, Барченко, Твардовський

Захисники: Лемкін, Бондар, Гочолейшвілі, Азарові, Матвієнко, Педрінью, Міроші, Конопля, Козік, Ракицький

Півзахисники: Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Гомес, Кевін, Невертон, Цуканов

Нападники: Траоре, Сікан, Келсі

 

 

Суперником "Шахтаря" у 1/16 фіеалу Ліги Європи стане марсельський "Олімпік". Перший матч зіграють 15 лютого на "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Матч-відповідь – 22 лютого на "Велодромі" в Марселі.

До слова, раніше склали профайл бразильця Кевіна після трансферу в "Шахтар".

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