"Шахтар" оформив перехід таланта з Південної Америки

Трансфер півзахисника молодіжної збірної Еквадору Деніля Кастільйо закрив донецький "Шахтар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Опорний хавбек змінить ЛДУ Кіто на лави "гірників". Перехід латиноамериканця відбудеться 1 липня.
Кастільйо підписав із "Шахтарем" контракт на 5 років. Сума відступних за 19-річного еквадорця наразі залишається невідомою. У сезоні-2022 опорник зіграв 15 поєдинків за резервну команду ЛДУ Кіто в Кубку Лібертадорес U-20. У першій команді "білих" він ще не дебютував.
Натомість Кастільйо – важливий виконавець еквадорської молодіжки. За рік після прем'єрного матчу в червні 2022-го він встиг провести 17 матчів у футболці Еквадору U-20. Зокрема, хавбек був основним на недавньому Копа Амеріка серед молоді.
Кастільйо стане третім еквадорцем в історії Прем'єр-ліги. Раніше півзахисник Меркадо захищав кольори "Ворскли" та "Кривбаса", а форвард Міна виступав у "Чорноморці". Освоїтися в "Шахтарі" йому допоможуть інші латиноамериканці – бразилець Тейлор і венесуелець Келсі.
До слова, у вихідні "Шахтар" розійшовся миром із "Динамо" в Класичному Прем'єр-ліги.
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