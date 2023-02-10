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"Шахтер" официально оформил трансфер вратаря сборной Украины

Новина українською →
Киев, Пятница 10 февраля 2023 15:05
"Шахтер" официально оформил трансфер вратаря сборной Украины Фото: Дмитрий Ризнык в рядах национальной команды (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинский голкипер Дмитрий Ризнык присоединился к рядам донецкого "Шахтера" из полтавской "Ворсклы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

24-летний украинец стал четвертым новичком "горняков" в зимнее трансферное окно. Ранее отечественный гранд подписал защитников Гочолейшвили и Ракицкого, а также форварда Келси.

Ризнык заключил с "Шахтером" контракт на 5 лет. "Ворскла" получила за своего воспитанника ориентировочно 3 млн евро. Также соглашением между клубами, скорее всего, предусмотрены бонусы. В составе "горняков" вратарь будет конкурировать с Шевченко, Пузанковым, Пятовым и Трубиным.

В структуре полтавчан Ризнык воспитывался с детства. На профессиональном уровне он дебютировал в сезоне 2019/20. С тех пор кипер успел сыграть за "Ворсклу" 80 матчей во всех турнирах, а не пропускал в 24-х из них. В сборной Украины провел 2 поединка.

Путь Ризныка напоминает вехи карьеры ветерана "горняков" Андрея Пятова. Он – воспитанник "Ворсклы". Дебютировал во Второй лиге в составе дубля полтавчан, а после трех полных сезонов в первой команде перешел в "Шахтер" в 23 года. Сезон 2022/23 для Пятова стал 16-м в рядах гранда.

К слову, ранее подвели итоги зимнего трансферного окна 2023 года в Европе.

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