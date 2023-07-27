"Шахтар" обрав нову країну для виступів у Лізі чемпіонів: перемовини тривають

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com .

"Гірники" в прийдешньому сезоні прагнуть змінити домівку в єврокубках. Торік чемпіон України приймав суперників на Стадіоні Війська Польського у Варшаві.

Новий фаворит керівництва "Шахтаря" – німецький Гамбург. "Гірники" домовляються про оренду найбільшої арени портового міста. "Фолькспаркштадіон" належить занепалому гранду "Гамбургу" та може вмістити 51500 глядачів на матчах єврокубків.

У сезоні 2023/24 "Шахтар" виступатиме на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гірники" гарантовано зіграють 3 домашні поєдинки в єврокубках. Для продовження боротьби за трофеї навесні команда Патріка ван Леувена зобов'язана фінішувати не нижче третього місця в квартеті.

Що відомо про "Фолькспаркштадіон"

Збудована в 1951-1953 рр. арена. Реконструкція, що коштувала орієнтовно 100 млн євро, відбулася в 1998 році.

Стадіон прийняв 5 матчів ЧС-2006. Зокрема, там двічі грала збірна України. "Синьо-жовті" спершу розгромили Саудівську Аравію (4:0) на груповому етапі, а потім поступилися збірній Італії (0:3) в чвертьфіналі Мундіалю.

У 2009 році поруч зі стадіоном відкрили спеціальне кладовище на 500 місць. Там уболівальники "Гамбурга" можуть придбати ділянку для поховання, щоб навіть після смерті бути поруч із улюбленою командою.