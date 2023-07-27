ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Шахтер" выбрал новую страну для выступлений в Лиге чемпионов: переговоры продолжаются

Новина українською →
Гамбург, Четверг 27 июля 2023 16:21
"Шахтер" выбрал новую страну для выступлений в Лиге чемпионов: переговоры продолжаются Фото: "Горняки" стремятся играть в Германии (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент донецкого "Шахтера" ведет переговоры о проведении домашних матчей еврокубков на территории Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Tribuna.com.

"Горняки" в грядущем сезоне стремятся сменить дом в еврокубках. В прошлом году чемпион Украины принимал соперников на Стадионе Войска Польского в Варшаве.

Новый фаворит руководства "Шахтера" – немецкий Гамбург. "Горняки" договариваются об аренде крупнейшей арены портового города. "Фолькспаркштадион" принадлежит падшему гранду "Гамбурга" и может вместить 51 500 зрителей на матчах еврокубков.

В сезоне 2023/24 "Шахтер" будет выступать на групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняки" гарантированно сыграют 3 домашних поединка в еврокубках. Для продолжения борьбы за трофеи весной команда Патрика ван Леувена обязана финишировать не ниже третьего места в квартете.

Что известно о "Фолькспаркштадионе"

Построенная в 1951–1953 гг. арена. Реконструкция, стоившая ориентировочно 100 млн евро, состоялась в 1998 году.

Стадион принял 5 матчей ЧМ-2006. В частности, там дважды играла сборная Украины. "Сине-желтые" сначала разгромили Саудовскую Аравию (4:0) на групповом этапе, а затем уступили сборной Италии (0:3) в четвертьфинале Мундиаля.

В 2009 году рядом со стадионом открыли специальное кладбище на 500 мест. Там болельщики "Гамбурга" могут приобрести участок для захоронения, чтобы даже после смерти быть рядом с любимой командой.

К слову, ранее УЕФА отреагировал на участие команд из Крыма в российской Второй лиге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гамбург Шахтер Лига Чемпионов
NEWS
Военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов