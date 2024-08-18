"Шахтар" мінімально здолав "Лівий Берег" в УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Лівий Берег" – "Шахтар" – 0:1

Гол: Сікан, 63

У дебюті зустрічі команди обмінялися напівмоментами. Киянин Синиця обікрав Франьїча та гостро прострілив, але Різник вчасно вийшов на перехоплення. У відповідь Кевін на дальній стійці пробив із льоту в Механіва після передачі Сікана.

У середині першої половини на перспективній позиції опинився Банада, але головою не влучив у рамку "гірників". Згодом Азарові з дистанції відправив м'яч вище воріт. Пізніше Криськів розім'яв Механіва пострілом зі середньої дистанції, а Сікан не зміг результативно завершити комбінацію.

На старті другого тайму Франьїч підключився до атаки на стандарт, але з відскоку пробив у руки воротарю. Утім, "Шахтар" продовжив навантажувати роботою редути "лелек". Зрештою, на 63-й хвилині "гірники" зуміли відкрити рахунок – Педрінью виклав м'яч Сікану, а той забив у порожні ворота.

Після гола "Шахтар" спробував перейти в економ-режим. На полі різко побільшало фізичної боротьби та дрібних фолів. Натомість нових гольових моментів довелося зачекати до фінального відрізку. Спершу киянин Дедух із меж штрафного пробив поруч зі стійкою, а потім "гірник" Егіналдо відправив м'яч вище воріт.

Після перемоги "Шахтар" піднявся на друге місце в Прем'єр-лізі. Підопічні Маріно Пушіча набрали 6 очок після трьох турів. Тим часом "Лівий Берег" залишається останньою командою елітного дивізіону (0 пунктів).