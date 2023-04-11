"Шахтар" за крок від підписання таланта з Південної Америки, – інсайдер

19-річний хавбек близький до переїзду в лави українського гранда. Талант ще не виступав у складі основної команди ЛДУ.

Перемовини щодо трансферу Кастільйо перебувають на просунутій стадії. На латиноамериканця претендувала "Бенфіка", але пропозиція "гірників" виявилася привабливішою. ЛДУ намагається закласти в угоду 15% від наступного продажу вихованця.

Опорний півзахисник, хоч і не дебютував у першій команді "білих", але давно освоївся у збірній Еквадору U-20. Кастільйо зіграв 17 матчів у молодіжці. Першим еквадорцем у чемпіонаті України хавбеку стати не вдасться. Раніше тут грали хавбек Меркадо ("Ворскла", "Кривбас") і форвард Міна ("Чорноморець").

Після повномасштабного вторгнення РФ до України "Шахтар" втратив майже всіх легіонерів. Зараз у складі "гірників" виступають 6 іноземців. Поруч із грузином Гочолейшвілі, хорватом Джурасеком, таджиком Тоіровим і буркінійцем Траоре грають і два латиноамериканці – бразилець Тейлор і венесуелець Келсі.