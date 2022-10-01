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"Шахтар" із хет-триком Сікана розтрощив "Металіст" і став одноосібним лідером УПЛ

Фото: Данило Сікан в обіймах партнерів (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Розгромною перемогою для донецького "Шахтаря" завершилася поїздка в Львів на матч 6-го туру Прем'єр-ліги проти харківського "Металіста".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур

"Металіст" – "Шахтар" – 1:6

Голи: Чідомере, 88 – Сікан, 18, 30, 39, Зубков, 36, Траоре, 73, Джурасек, 90+1

Нереалізований пенальті: Мудрик, 81 (Ш)

Натиск "гірників" дав свої плоди на 18-й хвилині. Мудрик подав кутовий на ближню стійку, де Сікан головою підсік м'яч у ближний кут. Відпускати суперника донеччани після цього не збиралися та до перерви забили ще тричі.

Спершу той же Сікан холоднокровно відправив м'яч у сітку воріт після вчасної скидки Судакова. Далі Мудрик класною передачею вивів на ударну позицію Зубкова, який елегантно перекинув м'яч через голкіпера. А згодом Сікан головою замкнув навіс Мудрика з лівого флангу, оформивши хет-трик за 21 хвилину.

Після такої першої половини другий тайм перетворився на формальність. Та й там глядачі побачили ще низку забитих м'ячів. На 73-й хвилині вперше в сезоні забив Траоре. Буркінієць обігрався з Мудриком і на вході в штрафний майданчик пробив у нижній кут воріт.

Згодом довести рахунок до геть непристойного міг той же Мудрик, але з одинадцятиметрової позначки не зміг переграти Рибку. А на 88-й Чідомере з меж воротарської зони замкнув навіс із кутового та оформив гол престижу для "Металіста". Та останнє слово було за "Шахтарем" – Джурасек у доданий арбітром час у кілька дотиків розібрався і з оборонцем, і з голкіпером...

Перемога вивела "Шахтар" у лідери чемпіонату. "Гірники" набрали 13 пунктів і випереджають "Дніпро-1" (12 балів), "Колос" і "Верес" (по 10 очок).

До слова, полтавська "Ворскла" перемогою над "Інгульцем" оформила підйом із зони вильоту.

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