"Шахтар" із дублем Траоре розгромив "Сараєво" в спарингу за тиждень до єврокубків

Упевненою перемогою донецького "Шахтаря" завершився контрольний матч проти боснійського "Сараєво" на тренувальних зборах у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний матч

"Шахтар" – "Сараєво" – 4:0

Голи: Степаненко, 29, Траоре, 33, 55, Судаков, 37

Хоч "гірники" й спробували захопити ініціативу з дебютних хвилин останнього спарингу, але першими момент створили "бордові". На 11-й хвилині Ренан Олівейра пробив вище воріт із непоганої позиції. Зате відповідь команди Ігора Йовічевіча вийшла потрійною.

"Шахтарю" вдався вдалий відрізок на рубежі першої та другої третин зустрічі. Старт розгрому дав Степаненко, який наважився на удар із-за меж штрафного майданчика та влучив у дев'ятку. А згодом закріпив перевагу "гірників" Траоре – буркінієць після помилки оборонця відправив м'яч у сітку з кількох метрів.

Перед перервою відзначився Судаков. Молодий хавбек черговим ударом у дальній кут зробив рахунок розгромним. А за якусь хвилину після цього Траоре ще одним пострілом перевірив на міцність поперечину.

Зате на старті другої половини африканський форвард "гірників" зумів оформити дубль. Траоре переграв голкіпера в ближньому бою та забив уже в порожні ворота. На побачення з воротарем нападника класним пасом вивів Бондаренко.

Після четвертого забитого м'яча останні півгодини перетворилися на формальність. Тренерські штаби обох команд почали експериментувати з кадрами, а справді гольових моментів ні "Шахтар", ні "Сараєво" фактично не створили. Отже, "гірники" здобули першу перемогу на зимових зборах за тиждень до матчу плей-офф Ліги Європи проти "Ренна".

Склад "Шахтаря" (1-й тайм): Трубін, Траоре, Бондар, Степаненко, Судаков, Зубков, Михайліченко, Криськів, Бондаренко, Матвієнко, Конопля