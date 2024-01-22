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"Шахтар" із асистом коштовного новачка виграв перший спаринг зими

Анталья, Понеділок 22 січня 2024 16:24
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"Шахтар" із асистом коштовного новачка виграв перший спаринг зими Фото: Кевін результативно дебютував у лавах "гірників" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" упевнено переграв єреванський "Пюнік" у контрольній зустрічі в турецькій Антальї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Шахтар" – "Пюнік" – 2:0

Голи: Зубков, 15, Цуканов, 82

"Гірники" прогнозовано захопили ініціативу з перших хвилин. Утім, спершу атакам команди Маріно Пушіча відверто бракувало гострих передач. Натомість вірменський гранд намагався високо пресингувати "Шахтар".

Тим несподіванішим став забитий м'яч донеччан. Новачок "гірників" на 15 мільйонів Кевін відібрав м'яч в опонента на фланзі та виконав простріл. А Зубков у дотик відправив м'яч у правий кут воріт.

Гол не змінив перебіг подій на полі. "Шахтар" заграв розкутіше, але без особливих загострень. Тим часом "Пюнік" намагався відшукати щастя на флангах атаки. Поступово акцент змістився до центрального кола, де значно побільшало боротьби.

Не надто змінився ігровий сценарій після перерви. Суперники встигли змарнувати по одному моменту. Невертон прорвався лівим флангом до штрафного вірмен, але відправив м'яч поруч зі стійкою. Натомість в середині тайму резервний кіпер "гірників" Рудько впорався з ударом Гендрікса.

Другий же гол чемпіона України вийшов курйозним. 17-річний Цуканов запресингував оборону "Пюніка" в чужій карній зоні, тож м'яч після невдалої передачі центрбека влучив у ногу юніора та відлетів за лінію воріт. Більше команди в цьому спарингу не забивали, хоча Рудько оформив кілька сейвів.

Стартовий склад "Шахтаря": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові – Степаненко, Судаков – Зубков, Бондаренко, Кевін – Сікан

До слова, раніше склали профайл бразильця Кевіна після трансферу в "Шахтар".

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