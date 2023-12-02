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"Шахтар" у грудні: повний розклад матчів українського гранда

Львів, Субота 02 грудня 2023 11:27
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"Шахтар" у грудні: повний розклад матчів українського гранда Фото: "Гірники" претендують на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" продовжить виступи на кількох фронтах у сезоні 2023/24 трьома офіційними поєдинками в перший зимовий місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" в грудні продовжать виступи в чемпіонаті України, завершать груповий етап Ліги чемпіонів і зіграють благодійний матч на Далекому Сході. За 15 днів підопічні Маріно Пушіча проведуть 4 матчі.

На "Шахтар" у 16-му турі української Прем'єр-ліги чекатиме протистояння з харківським "Металістом 1925". Поєдинок відбудеться на "Арені Львів" 3 грудня. Натомість наступного тижня донеччани закриють "осінню" частину чемпіонату матчем у Львові проти рівненського "Вереса" (8 грудня).

Головний двобій першої половини сезону для "Шахтаря" – поєдинок проти "Порту" 13 грудня. Обидві команди претендують на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Португальські "дракони" та українські "гірники" набрали по 9 очок, але донеччан влаштовуватиме лише перемога.

Нарешті 18 грудня "Шахтар" гостюватиме на Японському національному стадіоні – головній арені Олімпіади-2020. Там "гірники" зіграють товариським матч проти "Авіспи Фукуоки". На подію запросять українських біженців, а всі зібрані кошті передадуть на відновлення України.

Перелік поєдинків "Шахтаря" у грудні:

  • "Шахтар" – "Металіст 1925", 3 грудня
  • "Шахтар" – "Верес", 8 грудня
  • "Порту" – "Шахтар", 13 грудня
  • "Авіспа Фукуока" – "Шахтар", 18 грудня

&quot;Шахтар&quot; у грудні: повний розклад матчів українського гранда

До слова, раніше "Шахтар" переграв "Антверпен" удома та забезпечив єврокубки навесні.

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