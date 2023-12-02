"Шахтер" в декабре: полное расписание матчей украинского гранда

Донецкий "Шахтер" продолжит выступления на нескольких фронтах в сезоне 2023/24 тремя официальными поединками в первый зимний месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Горняки" в декабре продолжат выступления в чемпионате Украины, завершат групповой этап Лиги чемпионов и сыграют благотворительный матч на Дальнем Востоке. За 15 дней подопечные Марино Пушича проведут 4 матча.

"Шахтер" в 16-м туре украинской Премьер-лиги будет ждать противостоянияе с харьковским "Металлистом 1925". Поединок состоится на "Арене Львов" 3 декабря. На следующей же неделе дончане закроют "осеннюю" часть чемпионата матчем во Львове против ровненского "Вереса" (8 декабря).

Главный поединок первой половины сезона для "Шахтера" – матч против "Порту" 13 декабря. Обе команды претендуют на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальские "драконы" и украинские "горняки" набрали по 9 очков, но дончан устроит только победа.

Наконец 18 декабря "Шахтер" будет гостить на Японском национальном стадионе – главной арене Олимпиады-2020. Там "горняки" сыграют товарищеский матч против "Ависпы Фукуоки". На событие будут приглашены украинские беженцы, а все собранные средства передадут на восстановление Украины.

Список поединков "Шахтера" в декабре: