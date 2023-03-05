"Шахтар" – "Фейєнорд". Експрес-презентація другого суперника в Лізі Європи

Візитка

Рік заснування: 1908

Рейтинг УЄФА: 34-те місце

Титули: 15-разовий чемпіон Нідерландів, 13-разовий володар Кубка Нідерландів, 4 Суперкубка Нідерландів

Найвище досягнення у єврокубках: Кубок чемпіонів 1969/70, два Кубка УЄФА (1973/74, 2001/02)

Прізвисько: "Гордість Півдня"

Домашній стадіон: "Де Кьойп" (вміщує 51 117 глядачів)

Головний тренер: Арне Слот

Капітан: Оркун Кьокчю

"Фейєнорд" – безумовний третій кит нідерландського футболу. Роттердамці поступаються за кількістю титулів і ПСВ, і "Аяксу". Однак, свої славні сторінки в історії місцевої гри теж написали. І останній сезон у кар'єрі культового Йохана Кройфа став лише одним із таких нарисів.

Золота ера "Фейєнорда", як і всього нідерландського футболу – 60-ті та 70-ті. Тоді "Гордість Півдня" здобула 6 чемпіонських титулів, 2 Кубка Нідерландів, тріумфувала в Кубку чемпіонів 1969/70, виграла Інтерконтинентальний кубок-1970 та перемогла в Кубку УЄФА 1973/74.

Були хвилини слави і пізніше. Два чемпіонства в 90-ті, коли "Аякс" і ПСВ були грізними силами навіть на євроарені, вартують чимало. Та й Кубок УЄФА 2001/02 набуває цінності, коли зважати на турнірний шлях роттердамців. "Фейєнорд" по дорозі до вирішального матчу вибив "Рейнджерс", ПСВ, "Інтер", а у фіналі здолав "Боруссію" Д.

Нині "Гордість Півдня" в середині нового спалаху. Роттердамці всерйоз претендують на чемпіонський титул в Ередивізі та Кубок Нідерландів, а також ведуть боротьбу за другий за рангом євротрофей. В епоху шалених грошей у футболі – вже маленький подвиг.

Історія протистоянь із "Шахтарем"

"Фейєнорд" – "Шахтар" – 1:2 (Ліга чемпіонів 2017/18)

"Шахтар" – "Фейєнорд" – 3:1 (Ліга чемпіонів 2017/18)

Шляхи команд перетиналися на груповому етапі Ліги чемпіонів 4,5 роки тому. На "Де Кьойпі" роттердамці відкрили рахунок уже на 8-й хвилині зусиллями Бергейса. Та ще в середині першої половини Бернард зрівняв становище, а на старті другого тайму оформив дубль. Згодом сценарій повторився.

У другому матчі на харківському ОСК "Металіст" нідерландський гранд знову забив першим – Йоргенсен головою замкнув крос Бергейса. Та "гірники" вдруге здобули вольову перемогу. Цього разу героєм став бразилець із українським паспортом – Марлос оформив дубль після голу Феррейри до перерви.

Зрештою, "Шахтар" тоді набрав 12 очок і з другого місця вийшов до 1/8 фіналу. Там команда Паулу Фонсеки програла "Ромі" через правило виїзного гола. "Фейєнорд" же виграв лише одного разу та фінішував у квартеті з "Манчестер Сіті" та "Наполі" останнім.

Команда

Влітку "Фейєнорд" розпродав ледь не всіх лідерів. Центрбек Сенесі, фланговий оборонець Маласія і хавбек Сіністерра поїхали до АПЛ, принісши клубній казні 55 млн євро. Загалом у те трансферне вікно роттердамці заробили майже 70 мільйонів, а витратили на новачків лише 30 із гаком.

Найдорожчим придбанням став хавбек Кентен Тімбер із "Утрехта" за 7,4 млн євро. Він встиг зіграти 27 матчів (3 голи), але нещодавно травмував коліно та опинився в лазареті до травня. За 6 мільйонів із празької "Спарти" прибув словацький центрбек Давід Ганцко та чудово замінив Сенесі (30 поєдинків, 3 м'ячі).

Ще 13 млн євро роттердамці заплатили за трійку атакувальних гравців. І якщо лівий вінгер Джавайро Ділросун трохи "набив" статистику голами та асистами (6 голів, 8 передач за 32 матчі), то його конкурент Ігор Пайшау (4 м'ячі, 2 асисти) ще освоюється в нових умовах. Зате центрфорвард Сантьяго Хіменес (12 голів) уже робить різницю.

Та головною фігурою "Гордості Півдня" залишається капітан команди Оркун Кьокчю. Турецький центрхав, який опинився в Роттердамі ще підлітком, не тільки вдало опанував роль диригента "Фейєнорда", а й вивчив мистецтво бомбардира. У всіх турнірах сезону 2022/23 він вже забив 10 м'ячів.

Тренер

Так у футбольному світі повелося, що тренерами зазвичай стають посередні виконавці. Звісно, маємо приклад Карло Анчелотті чи Пепа Гвардіоли, які були зірками і на полі. Та більшість фахівців, як-от керманич "Ліверпуля" Юрген Клопп, були пересічними "працьовитими конячками".

Головний тренер "Фейєнорда" Арне Слот – якраз із таких. Виріс він у селі Бергентейм неподалік Гарденберга. Грав у півзахисті скромних "Зволле", "Бреди" та роттердамської "Спарти". Головним досягненням ігрової кар'єри фахівця стали чемпіонські титули в Ерсте дивізі. У рідному "Зволле" він і почав тренувати молодь у 2013 році.

Злет Слота-тренера пов'язаний із АЗ "Алкмаар", куди він потрапив у ролі асистента Йона ван ден Брома. Головним тренером молодий фахівець став перед сезоном 2019/20. "Сирні фермери" були головною сенсацією тієї кампанії, йдучи на рівних із "Аяксом". Та через пандемію чемпіонат спершу зупинили, а потім, на відміну від інших, не відновили. Натомість функціонери ухвалили дивне рішення не присуджувати титул, оскільки "Аякс" і АЗ мали порівну очок.

А от у новому сезоні алкмаарці відправили Слота у відставку після 10-ти турів, хоча команда якраз виграла 4 матчі Ередивізі поспіль. Мотивом звільнення назвали перемовини з конкурентом, але на ділі тренер очолив "Фейєнорд" лише влітку 2021-го. Перший сезон використав на розгойдування. Роттердамці фінішували третіми в чемпіонаті та дійшли до фіналу Ліги конференцій.

Зате нинішній сезон цілком може завершитися тріумфом "Гордості Півдня". Наразі "Фейєнорд" іде в лідерах Ередивізі. Команда Слота за 24 тури зазнала лише однієї поразки, набрала 55 очок і на п'ять пунктів випереджає АЗ, а на шість – "Аякс" (амстердамці мають матч у запасі). У Лізі Європи роттердамці вийшли з унікальної групи (всі команди набрали по 8 очок), а в Кубку Нідерландів гратимуть півфінал.

Сезон 2022/23

Точкове підсилення в міжсезоння виявилося влучним. "Фейєнорд" вийшов у лідери Ередивізі якраз перед паузою на ЧС-2022, коли розгромив "Ексельсіор" (5:1). Першу позицію вдалося втримати і після Мундіалю. Хоча з представників топ-5 першості з того часу "Гордість Півдня" здолала тільки АЗ, а з "Аяксом", "Твенте" та ПСВ обмежилася нічиїми.

Базові налаштування "Фейєнорда" – формація 4-2-3-1. Лінія оборони в ній фактично незмінна й складається з пари в центрі Гвертрейда-Ганцко та флангів Педерсена та Хартмана. Різні варіації Слот застосовує в середній лінії, де Джаханбахш може вийти ледь не на будь-якій із п'яти позицій. Натомість роль наконечника атак за собою закріпив мексиканець Хіменес.

Якщо в Кубку Нідерландів роттердамцям діставалися посередні суперники ("Зволле", "Неймеген", "Херенвен") і місцем у півфіналі здивувати важко, то в єврокубках усе складніше. Аби визначити переможця групи F Ліги Європи функціонерам УЄФА довелося застосувати кілька правил. "Фейєнорд", "Мідтьюлланн", "Лаціо" та "Штурм" набрали по 8 очок, здобувши по 2 перемоги та нічиї. За різницею забитих і пропущених дует перших випередив італійців з австрійцями, а 13 голів роттердамців дозволили випередити і данців.

Хороша новина для "Шахтаря" – виступ "Фейєнорда" в Лізі Європи лише приємний бонус. Для команди, що в цьому столітті виграла чемпіонський титул лише раз, Ередивізі стала головним пріоритетом. Тож ціна поєдинку проти "Аякса" 19 березня в кілька разів вища за матч-відповідь із "гірниками" на три дні раніше.