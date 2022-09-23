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Шахраї вкрали у США близько 46 млрд доларів із програми допомоги під час пандемії

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США, П'ятниця 23 вересня 2022 06:45
Шахраї вкрали у США близько 46 млрд доларів із програми допомоги під час пандемії Фото: шахраї вкрали у США близько 46 млрд доларів із програми допомоги під час пандемії (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Шахраї, ймовірно, вкрали 45,6 мільярда доларів із програми страхування з безробіття США під час пандемії COVID-19, використавши чужі номери соціального страхування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рік тому було виявлено майже 16 млрд доларів потенційного шахрайства, але згодом, як зазначається у звіті, виявлено "збільшення на 29,6 млрд доларів потенційно шахрайських виплат".

Шахраї, як стверджується, одночасно подали заяви про безробіття на мільярди доларів у багатьох штатах, а деякі з них отримали допомогу, використовуючи особи померлих людей та ув'язнених, які не мали права на отримання допомоги. Вони також використали підозрілі електронні листи, які було важко відстежити.

Зокрема, 205 766 номерів соціального страхування померлих людей було використано для подання заяв на отримання допомоги.

Офіційні особи попередили, що облік все ще може бути неповним, адже вони не змогли отримати доступ до більш оновлених федеральних даних про ув'язнених від Міністерства юстиції та визнали, що зосередили свій звіт лише на сферах "високого ризику" для шахрайства.

Ці два фактори підвищують ризик, що найближчими місяцями чиновники зможуть виявити додаткові крадіжки на мільярди доларів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що пандемія коронавірусу в США завершилася. Він зазначив, що проблеми з COVID-19 ще залишаються і влада працює над цим.

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