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Мошенники украли в США около 46 млрд долларов из программы помощи во время пандемии

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США, Пятница 23 сентября 2022 06:45
Мошенники украли в США около 46 млрд долларов из программы помощи во время пандемии Фото: мошенники украли в США около 46 млрд долларов из программы помощи во время пандемии (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Мошенники, вероятно, украли 45,6 миллиарда долларов из программы страхования по безработице США во время пандемии COVID-19, использовав чужие номера социального страхования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Год назад было обнаружено почти 16 млрд долларов потенциального мошенничества, но впоследствии, как отмечается в отчете, обнаружено "увеличение на 29,6 млрд долларов потенциально мошеннических выплат".

Мошенники, как утверждается, одновременно подали заявления о безработице на миллиарды долларов во многих штатах, а некоторые из них получили пособие, используя личности умерших людей и заключенных, которые не имели права на получение пособия. Они также использовали подозрительные электронные письма, которые было трудно отследить.

В частности, 205 766 номеров социального страхования умерших людей были использованы для подачи заявлений на получение помощи.

Официальные лица предупредили, что учет все еще может быть неполным, ведь они не смогли получить доступ к более обновленным федеральным данным о заключенных от Министерства юстиции и признали, что сосредоточили свой отчет только на сферах "высокого риска" для мошенничества.

Эти два фактора повышают риск, что в ближайшие месяцы чиновники смогут обнаружить дополнительные кражи на миллиарды долларов.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса в США завершилась. Он отметил, что проблемы с COVID-19 еще остаются и власти работают над этим.

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