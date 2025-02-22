Шахраї стали частіше перевипускати SIM-картки без відома власника: як захистити дані

Зловмисники використовують методи соціальної інженерії, фішингові сайти та інші маніпуляції, щоб змусити користувача передати потрібні дані або здійснити певні дії. Окремою тактикою є дзвінки з різних номерів, які шахраї потім використовують для підтвердження перевипуску SIM-картки.

Як убезпечити себе від шахраїв

Правоохоронці радять насамперед бути обережними при спілкуванні з людьми, які представляються операторами мобільного зв'язку. Якщо вам телефонують із проханням надати код підтвердження або особисті дані, не надавайте цієї інформації. Краще одразу завершити розмову та зв’язатися з оператором за офіційним номером.

Окрім того, важливо вжити запобіжних заходів, таких як активація функцій, що дозволяють здійснити перевипуск картки тільки при особистому візиті в магазин мобільного оператора. Це дозволить значно зменшити ризик шахрайських атак. Важливо також мати окремий номер телефону для банківських операцій, який не пов’язаний з вашим основним номером або відкрито доступний у мережі.

Що робити, якщо SIM-картку перевипустили без вашого відома

Якщо ви підозрюєте, що вашу SIM-картку перевипустили без вашого відома, негайно зверніться до оператора та заблокуйте номер. Також не забудьте перевірити доступ до своїх банківських рахунків і змінити паролі до всіх важливих акаунтів. У разі отримання підозрілих повідомлень чи дзвінків від імені ваших знайомих, яких могли підробити шахраї, попередьте їх про можливу небезпеку.

Якщо ж ви стали жертвою шахрайства, необхідно звернутися до правоохоронців і подати заяву про шахрайство до кіберполіції за посиланням.