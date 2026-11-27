Як перевірити магазин і не натрапити на шахраїв

Перед покупкою у МВС радять переконатися, що сайт справжній. Для цього потрібно уважно перевірити його адресу: шахрайські копії можуть відрізнятися від оригіналу лише одним символом.

Також варто перевірити продавця - пошукати відгуки, контактні дані та інформацію про історію роботи магазину.

Серед інших рекомендацій:

не довіряти підозріло великим знижкам і порівнювати вартість товару в різних магазинах;

не поспішати з покупкою, особливо якщо продавець наполягає на повній передоплаті.

Як безпечно оплачувати покупки в інтернеті

У МВС радять обирати післяплату, особливо якщо йдеться про незнайомого продавця. За можливості товар варто оглянути перед оплатою.

Крім того, покупцям рекомендують:

не переходити за сторонніми платіжними посиланнями, а оплачувати замовлення лише через офіційний сайт або застосунок магазину;

не розголошувати PIN-код, CVV-код, термін дії картки та коди підтвердження від банку;

використовувати окрему віртуальну картку для онлайн-покупок і тримати на ній лише суму, необхідну для оплати.

Що робити, якщо дані картки потрапили до шахраїв

Після покупки варто перевіряти банківські списання та відстежувати замовлення лише через офіційні сайти й застосунки поштових операторів.

Якщо ви повідомили шахраям дані банківської картки, потрібно негайно звернутися до банку та заблокувати її.

У МВС також закликали не замовчувати випадки шахрайства та повідомляти про них кіберполіцію.