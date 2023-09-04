Шахраї отримали доступ до рахунків в ПриватБанку через незаконно випущені SIM-картки

У Кривому Розі кіберполіція за сприяння служби безпеки ПриватБанку затримала членів банди шахраїв, які ошукували українців з використанням незаконно перевипущених мобільних SIM-карток українських операторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

Під час обшуків у членів шахрайського угруповання вилучені мобільні телефони, SIM- картки, чорнові записи, наркотичні засоби, підроблені електронні паспорти та устаткування для їх виготовлення. Членам шахрайського угруповання обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Шахраї шляхом незаконного перевипуску SIM картки мобільних операторів та заволодіння мобільним номером клієнта отримували паролі до мобільного банку та доступ до рахунків", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, у ПриватБанку були зафіксовані факти несанкціонованого доступу до рахунків клієнтів.

Нагадаємо, за даними НБУ, більше половини суми збитків від шахрайських дій (53%) минулого року відбулось через використання соціальної інженерії. Тобто, люди стають жертвами шахраїв через те, що розголошують шахраям дані своєї картки, одноразові паролі для підтвердження операцій, дані для входу до інтернет-банкінгу.

За даними НБУ, на ПриватБанк приходиться більше половини активних банківських карт в Україні - 26,6 млн.