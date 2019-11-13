Шахов требует не допускать иностранцев к украинской земле без референдумов

Команда Сергея Шахова против предоставления права на покупку украинской земли иностранцам в любой форме – этот вопрос должен быть решен без каких-либо референдумов. Об этом с трибуны парламента заявил народный депутат Шахов, передает РБК-Украина.

По его словам, иностранцы не должны быть допущены к рынку украинской земли без всяких референдумов.

"Мы выступаем против поспешного открытия рынка земли и против предоставления права на покупку украинской земли иностранцам в любой форме – будь то лично, будь то в виде предприятия, зарегистрированного в Украине. Этот вопрос должен быть решен без всяких референдумов", – подчеркнул Шахов.

По его словам, депутаты в политическом смысле являются детьми со спичками.

"Сегодня я вижу в этом зале - в политическом смысле - детей, которым дали спички, которые хотят спалить нашу землю. Будьте взрослыми! С холодной головой принимайте решение", - призвал Шахов.

По его словам, "нет - продаже земли" сказали люди из разных регионов страны.

Он отметил, референдум относительно земли следует проводить только по готовности государства и граждан.

Также он напомнил, что согласно соцопросам, две трети украинцев поддерживают идею вынесения вопроса отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли на всеукраинский референдум.

"При этом 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме, проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения", – подчеркнул Шахов.

Комнада Шахова, отметил нардеп, поддерживает требования протестующих против поспешного открытия рынка земли.