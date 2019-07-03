Шахов считает, что для мира на Донбассе нужен прямой диалог с агрессором

Разведение войск в Станице-Луганской - хороший сигнал, но главное, чтобы договоренности соблюдали все стороны конфликта. Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов в эфире телеканала "Наш", комментируя выполнение Минских соглашений, передает РБК-Украина.

По мнению Шахова, единственный способ обеспечить мир на Донбассе – прямой разговор с агрессором.

Отвечая на вопрос ведущего, какие перспективы и дальнейшие шаги для мира можно предпринять, парламентарий отметил:

"Президент Зеленский четко сказал на дебатах о том, что он готов разговаривать "хоть с чертом лысым", чтобы был мир. Говорил же? Говорил. Поэтому, не важно, с кем велись такие переговоры - была бы моя воля, если бы я был президентом, я бы полетел в Россию и разговаривал бы напрямую с Россией - без всяких посредников, потому что мы самостоятельная страна и можем вести диалог от своего имени".