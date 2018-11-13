Шахов: руководство "Нафтогаза" оставило без тепла три города, поэтому должно уйти в отставку

Фото: Сергей Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

Шахов обвинил "Нафтогаз" в безответственных действиях

Руководство "Нафтогаза" должно быть немедленно освобождено и привлечено к ответственности за отключение отопления в детских садах, школах и больницах. Об этом заявил сегодня народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов, передает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что в результате "безответственных действий" руководителей "Нафтогаза" около 750 тыс. взрослых и детей мерзнут в неотапливаемых квартирах, школах и детсадах.

"В Кривом Роге, Смеле и Шепетовке чрезвычайная ситуация. Руководство "Нафтогаза" заблокировало поставку этим городам топлива для котельных. Замерзают сотни многоквартирных домов, детских садов, больниц. Это преступление, когда государственная компания сознательно ставит под угрозу жизнь и здоровье сотен тысяч людей. Руководство "Нафтогаза" должно быть немедленно освобождено и привлечено к ответственности", – сказал Шахов.

По его убеждению, катастрофа в самом начале отопительного сезона стала следствием ошибочной стратегии госмонополии.

"В "Нафтогаз" пришли "менеджеры", далекие от реальных проблем коммунальных предприятий и простых граждан. Их приоритет – гигантские зарплаты, дивиденды и премии для себя. Эти "молодые олигархи" превратили стратегическое предприятие в скамеечку для личного обогащения с чрезвычайными, точнее – карательными, полномочиями. Сколько еще городов должно замерзнуть по их воле, никому не известно – впереди вся зима. По сути мы имеем дело с шантажом под государственной крышей, ставящим себе за цель личное обогащение", – объясняет народный депутат.

Шахов считает, что руководство "Нафтогаза" уже наработало не только на отставку, но и на несколько уголовных дел.

"Пора ставить точку в этой истории – уволить "молодых олигархов" из " Нафтогаза", а их дела передать правоохранительным органам. Вместе с тем, правительство должно провести аудит государственной газовой монополии и взять ее под свое прямое управление. Пока не случилось большей беды", – резюмировал народный депутат.

Ранее "Нафтогаз" отказал в газоснабжении трем городам Украины – Кривому Рогу в Днепропетровской, Смеле в Черкасской и Шепетовке в Хмельницкой области. Жители Кривого Рога вышли на протесты, после чего газоснабжение в городе частично восстановили. Местная власть Смелы и Шепетовки объявила о чрезвычайном положении. Отменены занятия в учебных заведениях, сокращен рабочий день бюджетных учреждений. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни морозы и снегопад.