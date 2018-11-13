Шахов: керівництво "Нафтогазу" залишило без тепла три міста, тому має піти у відставку

Фото: Сергій Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

Шахов звинуватив "Нафтогаз" у безвідповідальних діях

Керівництво "Нафтогазу" має бути негайно звільнене і притягнуте до відповідальності за відключення опалення в дитячих садках, школах і лікарнях. Про це заявив сьогодні народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов, передає прес-служба політсили.

Він зазначив, що в результаті безвідповідальних дій" керівників "Нафтогазу" близько 750 тис. дорослих і дітей мерзнуть в неопалюваних квартирах, школах і дитсадках.

"У Кривому Розі, Смілі та Шепетівці надзвичайна ситуація. Керівництво "Нафтогазу" заблокувало поставку цим містам палива для котелень. Замерзають сотні багатоквартирних будинків, дитячих садків, лікарень. Це злочин, коли державна компанія свідомо ставить під загрозу життя та здоров'я сотень тисяч людей. Керівництво "Нафтогазу" має бути негайно звільнене і притягнуте до відповідальності", – сказав Шахов.

На його переконання, катастрофа на самому початку опалювального сезону стала наслідком помилкової стратегії держмонополії.

"В "Нафтогаз" прийшли "менеджери", далекі від реальних проблем комунальних підприємств і простих громадян. Їх пріоритет – гігантські зарплати, дивіденди та премії для себе. Ці "молоді олігархи" перетворили стратегічне підприємство в лавочку для особистого збагачення з надзвичайними, точніше – каральними, повноваженнями. Скільки ще міст має замерзнути по їх волі, нікому не відомо – попереду вся зима. По суті ми маємо справу з шантажем під державним дахом, що ставить собі за мету особисте збагачення", – пояснює народний депутат.

Шахов вважає, що керівництво "Нафтогазу" вже напрацювало не тільки на відставку, але і на кілька кримінальних справ.

"Пора ставити крапку в цій історії – звільнити "молодих олігархів" з "Нафтогазу", а їх справи передати правоохоронним органам. Разом з тим, уряд має провести аудит державної газової монополії і взяти її під своє пряме управління. Поки не сталося більшої біди", – резюмував народний депутат.

Раніше "Нафтогаз" відмовив у газопостачанні трьом містам України – Кривому Рогу в Дніпропетровській, Смілі у Черкаській області та в Шепетівці Хмельницької області. Жителі Кривого Рогу вийшли на протести, після чого газопостачання в місті частково відновили. Місцева влада Сміли та Шепетівки оголосила про надзвичайний стан. Скасовані заняття в навчальних закладах скорочений робочий день бюджетних установ. Синоптики прогнозують у найближчі дні морози та снігопад.