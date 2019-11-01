Шахов рассказал, как ликвидировать задолженность перед шахтерами

Модернизация угольной отрасли - это единственная профилактика хронической задолженности по зарплатам шахтерам. Об этом заявил народный депутат от Луганской области Сергей Шахов в эфире одного из телеканалов, комментируя законопроект о внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламентария.

Документ предусматривает выделение 1 миллиарда гривен на погашение задолженности перед горняками за 2019 год. Ранее Сергей Шахов и группа депутатов-мажоритарщиков Луганской области, неоднократно выступали в парламенте с требованием обратить внимание на проблемы шахтеров и направили письмо с соответствующим требованием президенту Владимиру Зеленскому.

"Благодарен 291 народным депутатам, которые поддержали соответствующий закон, теперь шахтеры, которым в течение 4 месяцев не выплачивали заработные платы, будут иметь возможность получить собственные средства. Команда Шахова месяцами добивалась принятия этого закона. Нас услышали. Шахтерского бунта не будет, по крайней мере, в этом году", - отметил нардеп во время пленарного заседания Верховной рады в четверг.

Однако, по словам Шахова, остается открытым вопрос бюджета 2020, где не предусмотрены средства на развитие угольной отрасли.

"Следующее, не менее важное задание, - достичь результата, чтобы задолженность по заработным платам работникам угольных предприятий не возникала, а шахты стали современными, безопасными и полностью пригодными для эффективной работы. Шахтеры устали от постоянной лжи чиновников и "завтраков", которыми их кормят на самых разных уровнях. Каждый раз обещая решить проблемы, но забывая о горняках сразу, как за ними закрываются двери очередного кабинета", - добавил депутат.

Как сообщалось, Сергей Шахов стал на защиту голодных шахтеров, которые полгода не видят зарплат. Шахтерские профсоюзы угрожали бунтом с отбойными молотками под стенами Рады, если задолженность не будет погашена.