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Шахов призывает вместо увеличения расходов на МВД, СБУ и ГПУ поднять зарплаты учителям и врачам

Новости » Политика    19.10.2018 - 12:39
Фото: Сергей Шахов (facebook.com, sergey shakhov)
Фото: Сергей Шахов (facebook.com, sergey shakhov)

Шахов прокомментировал принятый в первом чтении проект государственного бюджета на 2019 год

Верховная рада ко второму чтению бюджета, вместо увеличения финансирования силовиков, должна направить средства на увеличение зарплат учителей и врачей. Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов, комментируя принятый в первом чтении проект государственного бюджета на 2019 год, передает пресс-служба партии.

Он убежден, что бюджет нуждается в доработке перед голосованием во втором чтении.

"Сегодня у нас есть время, чтобы доработать главный финансовый документ страны. “Наш край” предлагает, в частности, вместо увеличения финансирования силовиков направить эти деньги на зарплаты учителям и врачам. Так, за 18,5 млрд грн, которые дополнительно заложены на силовиков, можно увеличить на 3500 грн зарплаты учителям или на 8300 – врачам", - заявил Шахов.

Кроме того, нардеп отметил, что в бюджете на 2019 год нужно увеличить финансирование субсидий.

"В госбюджете на субсидии запланировано на 16 миллиардов гривен меньше, чем в нынешнем году – 55 млрд грн в 2019-м против 71 млрд в 2018-м. И это притом, что подорожание газа, против которого борется партия "Наш край", правительство уже назвало решенным вопросом. Если мы не внесем соответствующие правки в проект и не увеличим расходы на субсидии, это будет узаконенное ограбление людей!", – заявил Шахов.

Он призвал также провести индексацию зарплат шахтеров.

"Средняя зарплата шахтера на Украине до конца 2018 года составляет 14 тысяч гривен. Требую провести индексацию зарплаты шахтерам. Я уже не говорю о том, что семьи шахтеров сегодня голодают шестой месяц без зарплаты. Верните долг шахтерам, который сегодня составляет уже 900 миллионов и предусмотрите в следующем бюджете дополнительные средства на модернизацию государственных шахт!", – подытожил Шахов.

Шахов призывает вместо увеличения расходов на МВД, СБУ и ГПУ поднять зарплаты учителям и врачам

Как известно, вчера Верховная рада проголосовала в первом чтении за государственный бюджет Украины на 2019 год.

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