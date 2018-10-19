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Шахов закликає замість збільшення витрат на МВС, СБУ та ГПУ підняти зарплати вчителям та лікарям

Новини » Політика    19.10.2018 - 12:39
Фото: Сергей Шахов (facebook.com, sergey shakhov)
Фото: Сергей Шахов (facebook.com, sergey shakhov)

Шахов прокоментував прийнятий у першому читанні проект державного бюджету на 2019 рік

Верховна рада до другого читання бюджету замість збільшення фінансування силовиків має направити кошти на збільшення зарплат учителів та лікарів. Про це заявив народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов, коментуючи прийнятий у першому читанні проект державного бюджету на 2019 рік, передає прес-служба партії.

Він переконаний, що бюджет потребує доопрацювання перед голосуванням у другому читанні.

"Сьогодні ми маємо час, щоб доопрацювати головний фінансовий документ країни. “Наш край” пропонує, зокрема, замість збільшення фінансування силовиків направити ці гроші на зарплати учителям та лікарям. Так, за 18,5 млрд грн, які додатково закладені на силовиків, можна збільшити на 3500 грн зарплати вчителям або на 8300 – лікарям", - заявив Шахов.

Окрім того, нардеп зазначив, що у бюджеті на 2019 рік потрібно збільшити фінансування субсидій.

"У держбюджеті на субсидії заплановано на 16 мільярдів гривень менше, ніж у нинішньому році – 55 млрд грн в 2019-му проти 71 млрд в 2018-му. І це притому, що подорожчання газу, проти якого бореться партія "Наш край", уряд вже назвав вирішеним питанням. Якщо ми не внесемо відповідні правки до проекту та не збільшимо видатки на субсидії, це буде узаконене пограбування людей!", – заявив Шахов.

Він закликав також провести індексацію зарплат шахтарів.

"Середня зарплата шахтаря на Україні до кінця 2018 року становить 14 тисяч гривень. Вимагаю провести індексацію зарплати шахтарям. Я вже не кажу про те, що сім’ї шахтарів сьогодні голодують шостий місяць без зарплати. Поверніть борг шахтарям, який сьогодні складає вже 900 мільйонів і передбачте в наступному бюджеті додаткові кошти на модернізацію державних шахт!", – підсумував Шахов.

Шахов закликає замість збільшення витрат на МВС, СБУ та ГПУ підняти зарплати вчителям та лікарям

Як відомо, вчора Верховна рада проголосувала у першому читанні за державний бюджет України на 2019 рік.

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