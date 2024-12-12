Шахи отримали наймолодшого короля: матч у Сінгапурі завершився сенсацією

Доля титулу вирішилася в останній, 14-й партії з класичним контролем часу. Суперники не хотіли ризикувати, тож зустріч йшла до чергової нічиєї. Однак на 55-му ходу китаєць зробив катастрофічну помилку, якою й скористався претендент. Індійський гросмейстер здобув перемогу чорними фігурами на 58-му ходу.

Підсумковий рахунок у матчі – 7,5:6,5 на користь 18-річного Гукеша. Він став наймолодшим чемпіоном світу з шахів, перевершивши рекорд Гаррі Каспарова, який 1985 року вигравав першість у 22-річному віці.

Гукеш увійшов в шахову історію, як 18-й чемпіон світу і другий з Індії. Першим був Вішванатан Ананд, який володів короною у 2007-2013 роках.

Хто такий Гукеш Доммараджу

Уродженець Ченнаю, грати в шахи почав у 7 років на шкільному факультативі. Наймолодший переможець турніру претендентів за всю історію.

У дитинстві та юності ставав чемпіоном Індії та Азії. На Кубку світу-2023 дійшов до чвертьфіналу, де поступився норвежцю Карлсену. Цьогоріч у турнірі претендентів випередив американця Накамуру та росіянина Непомнящого. Зі збірною Індії тріумфував на Шаховій олімпіаді-2024, а також виграв індивідуальну першість.

Прізвисько – Gukesh D. Батько працює ЛОР-хірургом, а мати – мікробіолог.