"Шахеди" і ракети накрили Захід України: усі деталі масштабної атаки РФ

"Шахеди" хаотично переміщалися Україною, після чого націлилися на західні міста. Також були запущені ракети з тактичної авіації РФ.

Львів та область

Львів пережив цієї ночі масштабну атаку із застосуванням як "Шахедів", так і ракет. Мер міста Андрій Садовий повідомляв, що в Залізничному районі загорілася покрівля даху нежитлового приміщення. Також пошкоджень зазнав житловий будинок у районі вулиці Мирополита Андрія.

Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що пошкоджено двоповерхову будівлю. Унаслідок ворожої атаки є часткове руйнування під'їзду, та стався витік газу й води. "Попередньо загиблих і травмованих немає. Пожежі немає. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби", - повідомив він.

Луцьк

У Волинській області повітряну тривогу було оголошено о 2:21. Також масованої атаки зазнав Луцьк. У місті працювала ППО і лунали вибухи.

"Маємо фактично знищений окремий приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Було займання приватного автомобіля", - розповів глава ОВА.

Фото наслідків у Луцьку (t.me/mayorpolishchuk)

Буковина

У Чернівецькій області тривогу також оголосили о 2:35. В ОВА повідомляли про активність ворожих безпілотників. Також в області фіксували ракети.

"Тримаємося. Деталі згодом", - лаконічно прокоментував атаку голова ОВА Руслан Запарнюк.

Кропивницький і Черкаси

У містах також працювало ППО. У Кропивницькому місцеві пабліки пишуть про пожежу внаслідок атаки "Шахеда". Влада ситуацію поки що не прокоментувала.

У Черкасах також було чути вибухи. Повітряні Сили повідомляли, що в бік міста було запущено ракету.

Харків

Не тільки західні міста України зазнали атаки. На Харків ворог запустив "КАБи" і "Шахеди". Мер Харкова Ігор Терехов написав, що підтверджено один з ударів по житловій забудові Київського району. Є інформація про потерпілого.