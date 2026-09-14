"Шахеди", "Гербери" та "Пародія": чим РФ атакувала Україну вночі

Російські війська в ніч на 14 вересня завдали чергового масованого удару по Україні із застосуванням безпілотників. Повітряна атака розпочалася ще ввечері 13 вересня близько 18:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Загалом противник направив у бік України 108 ударних БПЛА. Серед них були безпілотники типу Shahed, у тому числі реактивні, Гербери, а також дрони-імітатори Пародія.

Запуски здійснювалися одразу з кількох напрямків. Зокрема, безпілотники рухалися з районів Орла та Курська в Росії, тимчасово окупованої території Донецької області та Криму – з району Гвардійського.

Для протидії повітряному нападу українські Сили оборони задіяли авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. Також проти російських дронів працювали мобільні вогневі групи.

За попередніми даними на 08:00, українська протиповітряна оборона спромоглася збити або придушити 85 ворожих безпілотників. Серед знищених та пригнічених цілей - Shahed, "Гербери" та БПЛА інших типів.

Водночас повністю уникнути наслідків атаки не вдалося. Зафіксовано влучення засобів повітряного нападу супротивника на семи локаціях.

На момент публікації матеріалу атака продовжується. У повітряному просторі України залишаюся ворожі безпілотники. Українців закликали дотримуватись правил безпеки.