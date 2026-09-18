"Шахеди", "Бандеролі" та "Гербери": чим РФ атакувала Україну вночі

Нічна атака

Ворожа атака розпочалася ввечері 17 вересня та продовжилася вночі. Загалом противник застосував 93 ударних БпЛА, серед яких були "Шахеди", у тому числі 46 реактивних, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Також Росія запустила "Бандероль" та "Дань-Т".

Безпілотники прямували з кількох територій, зокрема з Орловської та Ростовської областей РФ, тимчасово окупованої частини Донецької області, району Гвардійського у тимчасово окупованому Криму та акваторії Азовського моря.

Що вдалося збити

Відбитком повітряної атаки займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або придушила 69 ворожих БПЛА різних типів. Крім того, були вражені троє "Бандероль"/"Дань-Т". Таким чином, загальна кількість збитих та пригнічених цілей досягла 72.

Наслідки атаки

Влучення засобів повітряного нападу зафіксували на 13 локаціях. Ще на трьох місцях виявили падіння збитих цілей та їх уламків.

При цьому частина ворожих засобів поразки не досягла запланованих цілей. Інформація про них уточнюється.

На момент публікації атака тривала: у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники. Сили оборони закликали громадян дотримуватись правил безпеки.