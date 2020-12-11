ВОЗ обвинили в сговоре с Италией: с сайта исчез отчет о неготовности к пандемии

Всемирную организацию здравоохранения обвинили в сговоре с министерством здравоохранения Италии. С сайта организации удалили отчет о плохой подготовке страны к пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

Отчет, подготовленный ученым ВОЗ Франческо Замбоном и десятью коллегами из Европы, был опубликован на веб-сайте ВОЗ 13 мая. Его целью было предоставить информацию странам, которые еще не пострадали.

В отчете говорится, что из-за неподготовленности первая реакция больниц была "импровизированной, хаотичной и творческой".

Документ якобы был удален по просьбе Раньери Герра, заместителя генерального директора ВОЗ по стратегическим инициативам. Герра был генеральным директором по профилактике здоровья в министерстве здравоохранения Италии в период с 2014-го по конец 2017 года и отвечал за обновление плана пандемии.

ВОЗ не объяснила, почему отчет был удален, но в заявлении на прошлой неделе отметила, что он "содержит неточности и несоответствия".

По словам Замбона, план по борьбе с пандемией не был обновлен в 2017 году - после тщательной проверки выяснилось, что все материалы позднее 2006 года были просто скопированы и вставлены.

В заявлении по запросу Guardian ВОЗ сообщила: "В настоящее время мы работаем с итальянским правительством над прояснением этой проблемы". Также в организации отметили, что документ не переиздавался, так как было решено использовать новый механизм, созданный в первые месяцы пандемии.

Напомним, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что в начале следующего года в стране начнется бесплатная вакцинация от коронавируса.

РБК-Украина писало, что по мнению китайских ученых, коронавирус возник в Индии или Бангладеше еще летом 2019 года.