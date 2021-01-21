Сгоревший дом престарелых в Харькове не был официально зарегистрирован

Сгоревший в Харькове хоспис не был официально зарегистрирован. Заведение не числилось в реестрах.

Об этом заявил директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага, сообщает "Суспільне".

"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте. Такого учреждения, которое находится по этому адресу, ни в одном реестре Харьковской области не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", - сказал Шпарага.

Напомним, сегодня в Харькове на улице Нижняя Гиевская 150Б загорелся двухэтажный дом, где находился хоспис для престарелых людей. В результате пожара погибли минимум 15 человек. Девять человек спасены.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний пожар в доме престарелых в Харькове. Глава государства требует от правительства и силовиков провести расследование.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.