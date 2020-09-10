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В сгоревшем лагере беженцев в Греции вспыхнул новый пожар

Остров Лесбос, Четверг 10 сентября 2020 09:55
В сгоревшем лагере беженцев в Греции вспыхнул новый пожар
Фото: сгоревший лагерь беженцев (MPA)
Автор: РБК-Украина

Новый пожар вспыхнул в самом большом лагере беженцев в Греции "Мория" на острове Лесбос. Возгорание случилось в нетронутой ранее пожаром части лагеря.

Об этом сообщает Ekathimerini.com со ссылкой на телеканал ERT.

Новый пожар случился вечером в среду в северной части лагеря, которая была почти не тронута огнем ранним утром.

Семьи из палаток эвакуировали, пожарные занялись тушением, но и эта часть лагеря также уничтожена пожаром.

Напомним, в ночь на среду в лагере "Мория" случился масштабный пожар, который уничтожил большую часть палаток беженцев. При официальной вместимости в 3 тысячи в нем проживали 13 тысяч человек.

После эвакуации людей случились стычки между мигрантами и полицией в порту города Митилини. Правоохранители применили слезоточивый газ против беженцев, кидавшихся в них камнями. Мигранты рвались на корабль, направлявшийся на материковую часть Греции.

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