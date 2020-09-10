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У згорілому таборі біженців у Греції спалахнула нова пожежа

Острів Лесбос, Четвер 10 вересня 2020 09:55
У згорілому таборі біженців у Греції спалахнула нова пожежа
Фото: згорілий табір біженців (MPA)
Автор: РБК-Україна

Нова пожежа спалахнула в найбільшому таборі біженців в Греції "Морія" на острові Лесбос. Загоряння сталося у незайманій раніше пожежею частині табору.

Про це повідомляє Ekathimerini.com з посиланням на телеканал ERT.

Нова пожежа сталася ввечері в середу в північній частині табору, яка була майже вцілою після пожежі рано вранці.

Сім'ї з наметів евакуювали, пожежні зайнялися гасінням, але і ця частина табору також знищена пожежею.

Нагадаємо, в ніч на середу у таборі "Морія" трапилася масштабна пожежа, яка знищила більшу частину наметів біженців. За офіційної місткості в 3 тисячі в ньому проживали 13 тисяч чоловік.

Після евакуації людей сталися сутички між мігрантами і поліцією в порту міста Мітіліні. Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти біженців, які кидалися в них камінням. Мігранти рвалися на корабель, що прямував на материкову частину Греції.

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Новини України В світі пожежаГреціяМігрантиБіженці
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