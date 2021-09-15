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Сгорели почти 10 тысяч гектаров: в Испании взяли под контроль масштабный пожар

Автор: Анастасия Рокитна

В Испании на шестой день взяли под контроль масштабный пожар в провинции Малага. Огонь выжег почти 10 тысяч гектаров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь El Pais.

Этот пожар угрожал национальному парку с уникальными видами хвойных деревьев.

Пожар называют одним из самых сложных. В частности, из-за ветра, скорости распространения огня и образования специфических облаков, провоцирующих новые очаги возгорания.

За все время пожара пришлось эвакуироваться около 3000 человек, погиб один из пожарных.

Напомним, в Испании погиб огнеборец во время тушения лесного пожара.

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ПожарИспания