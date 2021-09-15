Сгорели почти 10 тысяч гектаров: в Испании взяли под контроль масштабный пожар

В Испании на шестой день взяли под контроль масштабный пожар в провинции Малага. Огонь выжег почти 10 тысяч гектаров.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь El Pais.
Этот пожар угрожал национальному парку с уникальными видами хвойных деревьев.
Пожар называют одним из самых сложных. В частности, из-за ветра, скорости распространения огня и образования специфических облаков, провоцирующих новые очаги возгорания.
За все время пожара пришлось эвакуироваться около 3000 человек, погиб один из пожарных.