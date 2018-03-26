В сфере безопасности и обороны в Украине уже разработан Стратегический оборонный бюллетень

Климпуш-Цинцадзе отметила, что вступление в НАТО будет длительным процессом

В сфере безопасности и обороны уже разработан Стратегический оборонный бюллетень Украины. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"В этот стратегический оборонный бюллетень заложены правила и принципы, по которым функционирует Министерство обороны, генеральные и объединенные штабы стран НАТО. Если эти принципы будут реализованы, они должны дать нам военную организацию страны, которая совместима со странами-членами Альянса", - добавила она.

Вице-премьер подчеркнула, что вступление в НАТО будет длительным процессом, во время которого Украина должна реформировать все сектора.

"Мы должны внутренне провести реформы не только в секторе обороны, но и в других секторах нашей жизни, которые делали бы нас взаимосовместимыми не только в военном смысле со странами-членами Альянса, но и с точки зрения демократических процедур, верховенства права, рыночной экономики, защиты прав человека", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 6 июня президент Петр Порошенко утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины.

В ноябре 2017 года Кабинет министров Украины одобрил изменения в Стратегический оборонный бюллетень Украины.