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У сфері безпеки і оборони в Україні вже розроблений Стратегічний оборонний бюлетень

НовиниПолітика    26.03.2018 - 15:25
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Климпуш-Цинцадзе наголосила, що вступ до НАТО буде тривалим процесом

У сфері безпеки і оборони вже розроблений Стратегічний оборонний бюлетень України. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр України з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе журналістам,  передає кореспондент РБК-Україна.

"У цей стратегічний оборонний бюлетень закладені правила і принципи, за якими функціонує Міністерство оборони, генеральні та об’єднані штаби країн НАТО. Якщо ці принципи будуть реалізовані, вони мають дати нам воєнну організацію країни, яка сумісна з країнами-членами Альянсу", - додала вона.

Віце-прем’єр наголосила, що вступ до НАТО буде тривалим процесом, під час якого Україна має реформувати всі сектори.

"Ми маємо внутрішньо провести реформи не тільки в секторі оборони, а й в інших секторах нашого життя, які робили би нас взаємосумісними не тільки у військовому сенсі з країнами-членами Альянсу, а й з точки зору демократичних процедур, верховенства права, ринкової економіки, захисту прав людини", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 6 червня президент Петро Порошенко затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України.

у листопаді 2017 року Кабінет міністрів України схвалив зміни в Стратегічний оборонний бюлетень України.

Не всі країни-члени Альянсу наразі чекають Україну у НАТО, - Климпуш-Цинцадзе У фонд НАТО щодо розмінування на Донбасі закладено лише 100 тис. євро
Теги публікації: НАТО, реформи, оборонная сфера  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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