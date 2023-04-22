Сезонна алергія: як полегшити симптоми і що треба знати

Найкращий спосіб позбутися алергії - це уникати алергену, але у випадку пилку рослин це може бути важко. Тож в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про способи полегшення симптомів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

"Не для всіх час цвітіння - це найкраща пора року. Особливо для людей, які страждають на сезонні алергії. Навесні та влітку алергія часто з’являється на пилок рослин. Це ще має назву - поліноз", - зазначено в повідомленні.

В Міністерстві нагадують, що існує інтерактивна карта, яка може допомогти відстежувати цвітіння та зорієнтуватись, на що саме у вас може бути наразі алергія. ЇЇ можна переглянути за посиланням.

Як полегшити симптоми алергії

В МОЗ закликають дотримуватися таких рекомендацій:

Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилку, який ви вдихаєте.

Залишайтесь вдома, якщо на вулиці сильний вітер. Зачиняйте у вітряну погоду вікна. Уникайте прогулянок з 10 до 15 години.

Після прогулянок ретельно мийте руки, прийміть душ, виперіть одяг.

Частіше проводити вологе прибирання в приміщеннях.

Важливо. Якщо ви відчуваєте симптоми алергії, зверніться до свого лікаря. Не займайтеся самолікуванням.

Які ліки може призначити лікар

Антигістамінні. Деякі з них викликають сонливість. Тому попередьте лікаря, якщо ви багато часу проводите за кермом.

Деякі з них викликають сонливість. Тому попередьте лікаря, якщо ви багато часу проводите за кермом. Гормональні препарати. Які можуть стати у пригоді, якщо ви страждаєте на алергічний риніт і у вас весь час забитий ніс

Які можуть стати у пригоді, якщо ви страждаєте на алергічний риніт і у вас весь час забитий ніс Сольові розчини для промивання носа. Можуть полегшити алергічний нежить, вимиваючи частинки пилку зі слизової.

У МОЗ зазначають, якщо це все не допомагає - разом із лікарем розгляньте додаткові опції лікування.

Нагадаємо, що в деяких людей може виникати алергія на алкоголь. Тож РБК-Україна пояснювало, як її розпізнати.

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