Сезонная аллергия: как облегчить симптомы и что нужно знать
Лучший способ избавиться от аллергии - это избегать аллергена, но в случае пыльцы растений это может быть затруднительно. Так что в Министерстве здравоохранения рассказали о способах облегчения симптомов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
"Не для всех время цветения - это лучшее время года. Особенно для людей, страдающих сезонными аллергиями. Весной и летом аллергия часто появляется на пыльцу растений. Это еще называется поллиноз", - говорится в сообщении.
В Министерстве напоминают, существует интерактивная карта, которая может помочь отслеживать цветение и сориентироваться, на что у вас может быть аллергия. Ее можно просмотреть по ссылке.
Как облегчить симптомы аллергии
В Минздраве призывают следовать следующим рекомендациям:
- Носите маску на улице. Она уменьшит количество вдыхаемой частицы пыльцы.
- Оставайтесь дома, если на улице сильный ветер. Закрывайте в ветреную погоду окна. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.
- После прогулок тщательно мойте руки, примите душ, постирайте одежду.
- Чаще проводить влажную уборку в помещениях.
Важно. Если вы чувствуете симптомы аллергии, обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением.
Какое лекарство может назначить врач
- Антигистаминные. Некоторые из них вызывают сонливость. Поэтому предупредите врача, если вы много времени проводите за рулем.
- Гормональные препараты. Какие могут пригодиться, если вы страдаете аллергическим ринитом и у вас все время забит нос
- Солевые растворы для промывания носа. Могут облегчить аллергический насморк, вымывая частицы пыльцы из слизистой.
В Минздраве отмечают, если это все не помогает - вместе с врачом рассмотрите дополнительные опции лечения.
Напомним, что у некоторых людей может возникать аллергия на алкоголь. Так что РБК-Украина объясняло, как ее распознать.
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