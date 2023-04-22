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Сезонная аллергия: как облегчить симптомы и что нужно знать

Новина українською →
Киев, Суббота 22 апреля 2023 10:44
Сезонная аллергия: как облегчить симптомы и что нужно знать Фото: в Минздраве объяснили, как облегчить симптомы аллергии (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Лучший способ избавиться от аллергии - это избегать аллергена, но в случае пыльцы растений это может быть затруднительно. Так что в Министерстве здравоохранения рассказали о способах облегчения симптомов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

"Не для всех время цветения - это лучшее время года. Особенно для людей, страдающих сезонными аллергиями. Весной и летом аллергия часто появляется на пыльцу растений. Это еще называется поллиноз", - говорится в сообщении.

В Министерстве напоминают, существует интерактивная карта, которая может помочь отслеживать цветение и сориентироваться, на что у вас может быть аллергия. Ее можно просмотреть по ссылке.

Как облегчить симптомы аллергии

В Минздраве призывают следовать следующим рекомендациям:

  • Носите маску на улице. Она уменьшит количество вдыхаемой частицы пыльцы.
  • Оставайтесь дома, если на улице сильный ветер. Закрывайте в ветреную погоду окна. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.
  • После прогулок тщательно мойте руки, примите душ, постирайте одежду.
  • Чаще проводить влажную уборку в помещениях.

Важно. Если вы чувствуете симптомы аллергии, обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением.

Какое лекарство может назначить врач

  • Антигистаминные. Некоторые из них вызывают сонливость. Поэтому предупредите врача, если вы много времени проводите за рулем.
  • Гормональные препараты. Какие могут пригодиться, если вы страдаете аллергическим ринитом и у вас все время забит нос
  • Солевые растворы для промывания носа. Могут облегчить аллергический насморк, вымывая частицы пыльцы из слизистой.

В Минздраве отмечают, если это все не помогает - вместе с врачом рассмотрите дополнительные опции лечения.

Напомним, что у некоторых людей может возникать аллергия на алкоголь. Так что РБК-Украина объясняло, как ее распознать.

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