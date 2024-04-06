Сезон відкритих вікон. Батькам дали поради, як вберегти дітей від небезпеки

Як зробити вікна безпечними для дітей

Випадки травмування дітей через відкриті або не щільно закриті вікна, на жаль, не рідкість, і часом вони призводять до трагедій. Адже безтурботні допитливі малюки, не усвідомлюючи ризики, без побоювань тягнуться до підвіконь, щоб спостерігати за тим, що відбувається на вулиці. Особливо ризик такої загрози зростає у теплу пору року.

На що важливо звертати увагу та які прості, але важливі правила слід дотримуватись батьків, щоб зробити вікна в квартирі безпечними для дітей - читайте в матеріалі.

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