Сезон відкритих вікон. Батькам дали поради, як вберегти дітей від небезпеки

Щодня в Україні теплішає і сезон відкритих вікон не за горами. Українцям нагадали, як уберегти дітей від небезпеки випасти з відчиненого вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Поліцейські рекомендують батькам дотримуватись правил, які допоможуть врятувати дітям їх життя і здоров'я:

Як зробити вікна безпечними для дітей

Випадки травмування дітей через відкриті або не щільно закриті вікна, на жаль, не рідкість, і часом вони призводять до трагедій. Адже безтурботні допитливі малюки, не усвідомлюючи ризики, без побоювань тягнуться до підвіконь, щоб спостерігати за тим, що відбувається на вулиці. Особливо ризик такої загрози зростає у теплу пору року.

На що важливо звертати увагу та які прості, але важливі правила слід дотримуватись батьків, щоб зробити вікна в квартирі безпечними для дітей - читайте в матеріалі.

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