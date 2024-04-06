Сезон відкритих вікон. Батькам дали поради, як вберегти дітей від небезпеки
Щодня в Україні теплішає і сезон відкритих вікон не за горами. Українцям нагадали, як уберегти дітей від небезпеки випасти з відчиненого вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
Поліцейські рекомендують батькам дотримуватись правил, які допоможуть врятувати дітям їх життя і здоров'я:
- ніколи не залишайте дитину без нагляду в кімнаті з відчиненим або незахищеним вікном;
- не встановлюйте біля вікна предмети, за допомогою яких дитина може залізти на підвіконня;
- не дозволяйте дитині гратися на підвіконні;
- встановіть на вікна захисні елементи (замок, обмежувачі відкривання);
- москітна сітка не захистить дитину від падіння;
- не заохочуйте дитину до вікна та не відчиняйте його в її присутності;
- наголосіть дитині, що залізати на підвіконня - небезпечно. Наведіть аргументи.
Як зробити вікна безпечними для дітей
Випадки травмування дітей через відкриті або не щільно закриті вікна, на жаль, не рідкість, і часом вони призводять до трагедій. Адже безтурботні допитливі малюки, не усвідомлюючи ризики, без побоювань тягнуться до підвіконь, щоб спостерігати за тим, що відбувається на вулиці. Особливо ризик такої загрози зростає у теплу пору року.
На що важливо звертати увагу та які прості, але важливі правила слід дотримуватись батьків, щоб зробити вікна в квартирі безпечними для дітей - читайте в матеріалі.
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