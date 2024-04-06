Сезон открытых окон. Родителям дали советы, как уберечь детей от опасности

С каждым днем в Украине теплеет и сезон открытых окон не за горами. Украинцам напомнили, как уберечь детей от опасности выпасть из открытого окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Полицейские рекомендуют родителям соблюдать правила, которые помогут спасти детям их жизнь и здоровье:

Как сделать окна безопасными для детей

Случаи травмирования детей из-за открытых или не плотно закрытых окон, к сожалению, не редкость, и порой они приводят к трагедиям. Ведь беспечные любознательные малыши, не осознавая риски, без опасений тянутся к подоконникам, чтобы понаблюдать за происходящим на улице. Особенно риск такой угрозы возрастает в теплое время года.

На что важно обращать внимание и какие простые, но важные правила следует соблюдать родителям, чтобы сделать окна в квартире безопасными для детей - читайте в материале.

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