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Сезон відчинених вікон. Поліцейські нагадали, як уберегти дитину від небезпеки

Фото: поліцейські дали поради, як захистити дитину від падіння з вікна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Наближається літня пора, а з нею і сезон відчинених вікон. У зв'язку з чим правоохоронці нагадали батькам про важливі правила, які допоможуть вберегти дитину від небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Подбайте про безпеку дитини. Нагадуємо: москітна сітка не захищає! Унеможливте доступ до вікна та ніколи не залишайте малечу без нагляду", - закликали в повідомленні.

Що треба знати батькам

Правоохоронці закликають дорослих дотримуватися простих правил та рекомендацій, аби захистити дітей, а саме:

  • не залишайте малечу без нагляду,
  • пам'ятайте: москітна сітка не захищає,
  • встановіть блокіратори та/або решітки,
  • унеможливте доступ дитини до вікна,
  • не грайтеся разом з малюком біля вікна та не заохочуйте його інтерес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві з вікна багатоповерхового будинку випав півторарічний хлопчик. Дитина від отриманих травм померла на місці.

Також ми писали про те, як в Дніпрі п'ятирічна дівчинка випала з вікна шостого поверху і залишилася жива.

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