Сезон відчинених вікон. Поліцейські нагадали, як уберегти дитину від небезпеки

"Подбайте про безпеку дитини. Нагадуємо: москітна сітка не захищає! Унеможливте доступ до вікна та ніколи не залишайте малечу без нагляду", - закликали в повідомленні.

Що треба знати батькам

Правоохоронці закликають дорослих дотримуватися простих правил та рекомендацій, аби захистити дітей, а саме:

не залишайте малечу без нагляду,

пам'ятайте: москітна сітка не захищає,

встановіть блокіратори та/або решітки,

унеможливте доступ дитини до вікна,

не грайтеся разом з малюком біля вікна та не заохочуйте його інтерес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві з вікна багатоповерхового будинку випав півторарічний хлопчик. Дитина від отриманих травм померла на місці.

Також ми писали про те, як в Дніпрі п'ятирічна дівчинка випала з вікна шостого поверху і залишилася жива.

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