Сезон овочів. Що можна купувати та не боятися "нітратів"

Сезон молодих овочів набирає обертів. Покупцям доступні огірки, томати, капуста, редиска, картопля та цибуля. При цьому велике різноманіття свіжих овочів на прилавках – вже від українських аграріїв.

Докладніше про початок сезону ранніх овочів та яка ситуація з цінами – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Українські овочі. Що вже дозріло

Сезон молодих овочів розпочався. Молода картопля, огірки, редис та цибуля вже є на прилавках українських магазинів та ринків.

Як зазначив у коментарі виданню аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, огірки, редис та цибуля переважно продають від вітчизняного виробника, але картопля ще імпортна.

Експерт каже, що більше української молодої картоплі буде вже в першій половині червня.

Сезонність та ціни

У травні українські аграрії починають збирати врожай ранніх овочів. Сезон в Україні залежить від погодних умов. Спочатку дозрівають тепличні плоди, а на початку літа – у відкритому ґрунті.

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович розповіла про сезонність українських овочів. При цьому експертка зазначила, що для їх безпечного споживання важливо звертати увагу на місце покупки та дотримуватися основних правил гігієни.

Картопля

Сезон української молодої картоплі починається в травні й триває до осені. Ранні сорти з'являються у продажу на початку травня, і ціни поступово знижуються з розширенням пропозиції.

Наразі в супермаркетах можна купити здебільшого імпортну молоду картоплю, але є й українська.

В АТБ картопля з Азербайджану коштує 49,95 грн/кг. У мережі VARUS ціна на картоплю власного імпорту – 53,4 грн/кг. Українська молода картопля в "Сільпо" – 65,9 грн/кг, імпортна з Єгипту – 50 грн/кг, з Ізраїля – 64,9 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Огірки

Сезон огірків в Україні також починається в травні, зокрема з тепличних господарств.

Наразі ціни такі: довгоплідні тепличні огірки в АТБ – 54,9 грн/кг, у NOVUS – 59,9 грн/кг, у "Сільпо" – 58 грн/кг.

Скриншот novus.online

Цибуля

Сезон молодої цибулі починається у квітні-травні, залежно від погодних умов. Пізніші сорти цибулі дозрівають у червні-липні.

Українська рання ріпчаста цибуля в "Сільпо" коштує 28 грн за кілограм, в АТБ – 36,95 грн, у VARUS – 39,9 грн/кг.

Скриншот shop.silpo.ua

Томати

У продажу вже є тепличні томати від українських господарств. Ціна в "Сільпо" становить – 74 грн/кг, рожеві томати (Україна) у VARUS – 117,5 грн, а от тепличні томати з Туреччини в АТБ пропонують за 64,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Редиска

Український редис у супермаркетах коштує: у VARUS – 39,9 грн/кг, у NOVUS фасований редис по 500 г – 29,99 грн, у "Сільпо" – 31 грн/кг.

Скриншот shop.silpo.ua

При підготовці матеріалу використовувалися: дані мереж українських супермаркетів, коментарі керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (Львів) Тетяни Попович та аналітика УКАБ Максима Гопки.