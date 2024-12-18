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Сезон грипу в Україні: у трьох регіонах зафіксували перевищення епідпорогу

Середа 18 грудня 2024 17:53
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Сезон грипу в Україні: у трьох регіонах зафіксували перевищення епідпорогу Фото: Захворюваність на грип в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У трьох областях України зафіксована циркуляція вірусів грипу, а в Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях зареєстровано перевищення епідемічного порогу низького рівня. В інших регіонах країни ситуація стабільна.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ).

За даними МОЗ, з 9 по 15 грудня 2024 року в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 124 265 осіб, із яких 73 733 – діти. У лікарнях опинилося 3 049 пацієнтів через ускладнення, серед них 1790 – діти. COVID-19 діагностували у 569 осіб, із яких 209 потребували госпіталізації. Усі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу.

Перевищення епідемічного порогу низького рівня зафіксовано в Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. В інших регіонах України епідемічна активність залишається на передепідемічному рівні. Центр громадського здоров’я також повідомляє про циркуляцію вірусів грипу у трьох регіонах.

З 30 вересня по 15 грудня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 1 307 226 людей, що на 18,9% менше, ніж у минулому році. Виявлено 14 169 випадків COVID-19, зафіксовано 58 летальних випадків.

Як уберегтися від хвороби

Щеплення проти COVID-19 в Україні залишаються безоплатними. Для вакцинації використовуються омікрон-специфічні вакцини Comirnaty від Pfizer, які доступні як для дорослих, так і для дітей. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря.

Проти грипу рекомендується щорічна вакцинація, особливо для людей із групи ризику: медиків, правоохоронців, вчителів, вагітних, осіб із хронічними захворюваннями, дітей до 5 років та людей старше 60 років. Станом на 15 грудня, щеплення проти грипу зробили 98 987 українців.

МОЗ нагадує, що дотримання дистанції, використання медичних масок і введення локальних карантинів залишаються ефективними заходами проти поширення вірусів. Такі заходи застосовують у регіонах чи установах із перевищенням епідемічного порогу.

Раніше РБК-Україна розповідало, як розпізнати симптоми грипу. Так, ця хвороба має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але є набагато небезпечнішим.

Нагадаємо, антибіотики не є ефективними для лікування застуди та грипу. Ці препарати слід застосовувати лише за рекомендацією лікаря. РБК-Україна розповідало, в яких випадках антибіотики справді необхідні, а коли опис їхньої дієвості – лише міф.

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